"Побил какую-то собаку": Ломаченко поставил на место боксера, обещавшего его "убить"

Чемпион мира WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко высмеял непобежденного американца Теофимо Лопеса, который ранее обещал "убить" его на ринге. Украинский боксер заявил, что дерзкому проспекту еще рано бросать ему вызов.

"Есть такая притча. Приходит собака ко льву и говорит: "Давай будем драться". Лев отвечает: "Та иди, не хочу я с тобой драться". Она говорит: "А, ты испугался, я пойду и расскажу это всему лесу". Лев заявляет: "Да иди, рассказывай. Лучше, пусть весь лес говорит, что я испугался, чем потом в моей стае львов скажут, что я побил какую-то собаку", - сказал Ломаченко в интервью Youtube-каналу LOMA Official TV.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

По мнению украинца, для того, чтобы претендовать на бой с ним, Теофимо должен побить нескольких серьезных боксеров.

"Для начала победить одного топового боксера, второго, а потом уже можешь замахиваться на чемпионов мира. Но он не побил ни одного топа, ни одного даже среднего боксера, а уже кричит о том, что он хочет со мной бой", - поставил на место дерзкого американца Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в следующем поединке Теофимо Лопес будет драться против Эгиса Татли. Финский боксер в своей карьере провел 31 бой, потерпев в них два поражения.

О спорте и не только – в нашем Instagram!