"Острые козырьки": российские чемпионы устроили потасовку в центре Москвы

Двое известных российских спортсменов устроили потасовку в одном из московских баров. Участники драки – боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев.

Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву. Самое удивительное, что спортсмены даже не дотронулись друг до друга.

"Наглый Миша! Хочу заметить не я это начал! Острые козырьки", - написал Емельяненко у себя в Instagram в комментарии к видео.

Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел во время записи блога накануне очного боя Емельяненко и Кокляева, который должен пройти в Москве по правилам бокса 29 ноября.

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Будущие соперники стали переругиваться между собой, после чего вскочили – и начали кидаться кепкой. В итоге метко брошенная шапка рассекла лицо Кокляеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боец ММА устроил дебош и задушил соседа по отелю.

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