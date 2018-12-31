Официально: Усик назван лучшим боксером планеты

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером в мире 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Александр Усик WBA

"Усик завершил год двумя победами по очкам, и одной - нокаутом, но, что важнее, он стал одним из бойцов, которого люди хотят видеть. Болельщики восхищаются украинцем за его впечатляющий стиль, технику, оборону и силу. Достижения Усика сделали голосование за звание боксера года немного легче. Сразу несколько бойцов заслуживали этот титул, но, без сомнения, Энтони Джошуа, Дмитрий Бивол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко и другие по достоинству оценят то, что сделал Александр", - говорится на сайте организации.

Усик - Белью

Усик - Гассиев

Усик - Бриедис HBO

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