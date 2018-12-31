Официально: Усик назван лучшим боксером планеты

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером в мире 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Александр Усик
WBA
"Усик завершил год двумя победами по очкам, и одной - нокаутом, но, что важнее, он стал одним из бойцов, которого люди хотят видеть. Болельщики восхищаются украинцем за его впечатляющий стиль, технику, оборону и силу. Достижения Усика сделали голосование за звание боксера года немного легче. Сразу несколько бойцов заслуживали этот титул, но, без сомнения, Энтони Джошуа, Дмитрий Бивол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко и другие по достоинству оценят то, что сделал Александр", - говорится на сайте организации.
Усик - Белью
Усик - Гассиев
Усик - Бриедис
HBO
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 января защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив в Латвии Майриса Бриедиса.
21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр, разбив Мурата Гассиева, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC, добыв титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Так же он завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.
10 ноября на арене в Манчестере Усик выиграл бой у Тони Белью, защитив все свои титулы.
20 декабря американский спортивный телеканал ESPN признал крымчанина лучшим в 2018 году.
24 декабря Александр был назван лучшим боксером 2018 года по версии американского портала Yahoo.
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