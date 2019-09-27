Официально: Поветкин проведет бой с жертвой Усика в андеркарте реванша Джошуа — Руис

Российский боксер Александр Поветкин сразится с американцем Майклом Хантером 7 декабря в андеркарде реванша Руис — Джошуа, который состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Александр Поветкин RingSide24

Переговоры между сторонами находятся в финальной стадии, сообщает Boxing Scene.

Хантер в своем последнем на данный момент поединке нанес первое поражение россиянину Сергею Кузьмину, завоевав титул чемпиона WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

40-летний Поветкин последний раз выходил на ринг 31 августа, когда его соперником был 24-летний британец Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона Фьюри. Поветкин одержал победу и завоевал вакантный титул чемпиона в тяжелом весе по версии WBA International.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что непобежденный чемпион мира из России Дмитрий Бивол выступит на разогреве у Усика.

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