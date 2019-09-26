Официально: Ломаченко получил соперника на свой бой

Поединок между чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми и претендентом на титул Теофимо Лопесом объявлен официально.

Победитель в первой половине 2020 года проведет поединок против чемпиона WBC, WBA, WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.

"Это будет захватывающий поединок. Топовый проспект Лопес будет противостоять настоящему крутому ветерану Ричарду Комми", – сказал президент Top Rank Тодд Дюбоф в интервью ESPN.

Встреча Комми - Лопес пройдет 14 декабря в Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года Комми (29-2, 26 КО) победил ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

Изначально Ломаченко планировал провести объединительный бой с Комми 12 апреля, однако чемпион мира IBF повредил кисть и не восстановился до этой даты. Украинцу пришлось провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы, а бой с ганским боксером был отложен

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