"Очень хочу": знаменитый чемпион мира заявил о бое с Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия (39-1, 30 КО) после поражения от Эррола Спенса (25-0, 21 КО), заявил что хотел бы подраться с украинцем Василием Ломаченко.

Майки Гарсия (слева)

"Я очень хочу выйти в ринг с Ломаченко, но еще не принял решение, буду ли возвращаться в легкий вес. Пока не знаю, что делать дальше. Дайте мне возможность немного посидеть с моими родными, чтобы мы решили, в какой дивизион я спущусь. Не исключено, что я могу остаться и в полусреднем весе. Но в легком дивизионе самый интересный бой – поединок с Ломаченко. Я был бы рад его провести", – сказал Гарсия в интервью Fight Hub TV .

Напомним, что чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) хотел провести объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии.

У Майки должны были бы оставаться два пояса (IBF и WBC), но в октябре американец отказался от пояса IBF ради поединка с чемпионом IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

Ломаченко потерял возможность провести бой за абсолютное чемпионство, но по прежнему Гарсия остается самым желанным соперником для украинца, так как обладает титулом WBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко 12 апреля проведет защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе против британца Энтони Кроллой.

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