"Невыносимая боль": стало известно, когда Усик вернется к тренировкам

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика Александр Красюк считает, что его подопечный может вернуться к тренировкам к середине мая.

"Он улетел в Барселону в конце февраля, занимался подготовкой, но в какой-то момент ощутил дискомфорт в локте. Потом боль стала невыносимой. Он прошел МРТ, и испанские врачи рекомендовали ему прекратить нагрузки. Он приехал в Киев, мы приняли все необходимые меры, и сейчас он проходит второй этап реабилитации. По прогнозам врачей в середине мая он сможет вернуться к тренировкам", - заявил промоутер.

По словам Красюка бой с Гассиевым вполне вероятно может состояться в середине лета.

"Июль мог бы быть хорошим месяцем для Александра. Из того, что хотелось бы сказать, мы понимаем, что к поединку сумасшедший интерес и все хотят увидеть этот бой и победу своего фаворита. Мы понимаем, что все хотят сделать максимум, чтобы обеспечить победу и какие-то преимущества своего спортсмена. Это нормальная ситуация. Ставки очень высоки. И, если мы говорим об историческом поединке, то бой Усик – Гассиев в Саудовской Аравии может стать новой историей, и мы все работаем, чтобы этот бой состоялся", - цитирует промоутера МатвТВ.

Отметим, что ранее организаторы WBSS объявил о том, что финал Усик – Гассиевпройдет не 11 мая, как было запланировано, а летом. Кроме того, стало известно о том, что Россия намерена перекупить право на организацию боя у Саудовской Аравии.