"Неприятный сюрприз": предсказан однозначный результат боя Усик - Чисора

Знаменитый британский боксер Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) уверен, что украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) проиграет в поединке против Дерека Чисоры (32-9-0, 23 КО).

Александр Усик

"Я абсолютно и на 100% уверен, что Дерек может победить Усика и я буду поддерживать его. Украинец испытал проблемы в бою с Уизерспуном. Да, он перебоксировал и перебегал Уизерспуна, но он выбросил невероятное число ударов. А Уизерспун был уже пенсионером", – цитирует Уайта SkySports.

По мнению Уайта его соотечественник преподнесет крымчанину сюрприз.

"Усик уверен, что сможет обхитрить Дерека, но я уверен, что Чисора будет в форме и он сможет преподнести Александру неприятный сюрприз. Усику предстоит тяжелая ночь, даже если он победит. Украинскому боксеру не стоит недооценивать Чисору. Придется серьезно пахать", - подытожил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проведет свой следующий бой против британца Дерека Чисоры 28 марта. С большой вероятностью поединок пройдет в Лондоне.

Позже свой прогноз на бой Усик - Чисора дал Энтони Джошуа.

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