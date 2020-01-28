"Неприятный сюрприз": предсказан однозначный результат боя Усик - Чисора

Знаменитый британский боксер Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) уверен, что украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) проиграет в поединке против Дерека Чисоры (32-9-0, 23 КО).
Александр Усик
"Я абсолютно и на 100% уверен, что Дерек может победить Усика и я буду поддерживать его. Украинец испытал проблемы в бою с Уизерспуном. Да, он перебоксировал и перебегал Уизерспуна, но он выбросил невероятное число ударов. А Уизерспун был уже пенсионером", – цитирует Уайта SkySports.
По мнению Уайта его соотечественник преподнесет крымчанину сюрприз.
"Усик уверен, что сможет обхитрить Дерека, но я уверен, что Чисора будет в форме и он сможет преподнести Александру неприятный сюрприз. Усику предстоит тяжелая ночь, даже если он победит. Украинскому боксеру не стоит недооценивать Чисору. Придется серьезно пахать", - подытожил Уайт.
Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проведет свой следующий бой против британца Дерека Чисоры 28 марта. С большой вероятностью поединок пройдет в Лондоне.
Позже свой прогноз на бой Усик - Чисора дал Энтони Джошуа.
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.