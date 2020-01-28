Главная Новости
28 января • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Неприятный сюрприз": предсказан однозначный результат боя Усик - Чисора

911
Читать материал на украинском

Знаменитый британский боксер Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) уверен, что украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) проиграет в поединке против Дерека Чисоры (32-9-0, 23 КО).

Александр Усик

Александр Усик

"Я абсолютно и на 100% уверен, что Дерек может победить Усика и я буду поддерживать его. Украинец испытал проблемы в бою с Уизерспуном. Да, он перебоксировал и перебегал Уизерспуна, но он выбросил невероятное число ударов. А Уизерспун был уже пенсионером", – цитирует Уайта SkySports.

По мнению Уайта его соотечественник преподнесет крымчанину сюрприз.

"Усик уверен, что сможет обхитрить Дерека, но я уверен, что Чисора будет в форме и он сможет преподнести Александру неприятный сюрприз. Усику предстоит тяжелая ночь, даже если он победит. Украинскому боксеру не стоит недооценивать Чисору. Придется серьезно пахать", - подытожил Уайт.

Новости
Шансов нет: букмекеры изменили котировки на бой Усик – Чисора

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проведет свой следующий бой против британца Дерека Чисоры 28 марта. С большой вероятностью поединок пройдет в Лондоне.

Позже свой прогноз на бой Усик - Чисора дал Энтони Джошуа.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Диллиан Уайт Дерек Чисора Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги