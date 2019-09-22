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22 сентября • обновлено в 11:22
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Непобедимый украинский боксер выиграл бой мощным нокаутом - опубликовано видео

3.5т Читать материал на украинском

Небитый украинский боксер полулегкой весовой категории Виктор Славинский (11-0-1, 7 КО) добыл очередную победу на профессиональном ринге.

Виктор Славинский

Виктор Славинский

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В рамках вечера бокса в Бейкерсфилде (округ Керн, штат Калифорния, США) 29-летний уроженец Николаева эффектно нокаутировал местного бойца Хесуса Агинагу (5-10-2).

Бывший участник полупрофессиональной команды "Украинские атаманы" завершил поединок досрочно в 3-м раунде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Славинский в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе завершил вничью бой с Анхелом Монрреалем (10-11-2, 3 КО).

Поединок с 30-летним мексиканцем был запланирован на четыре раунда, но рефери остановили его уже первом, техническим решением неожиданно дав ничью.

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Персона
Виктор Славинский
Место
США
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