Непобедимый боксер, показавший, как бить жену на карантине, нарвался на наказание

Боксерская лицензия британца Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО), записавшего видеоурок, где он показывает, как правильно бить жену во время карантина, была приостановлена.

Как сообщает информагентство TalkSport, его обвинили в пропагандировании домашнего насилия. Из-за повсеместного беспокойства о том, что из-за карантина в семьях участятся случаи домашнего насилия, действия Сондерса были раскритикованы множеством людей.

Билли Джо Сондерс CBS Sport

Боксер извинился за видео и заявил, что не думал о том, какое влияние оно может оказать на поведение некоторых людей. Он также перечислил около 31 тысячи долларов в благотворительные фонды, которые занимаются вопросами домашнего насилия. Дата разбирательства по его делу будет назначена в ближайшее время.

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