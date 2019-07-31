Непобедимый боксер поднялся с нокдауна и отправил соперника в кошмарный нокаут

Непобежденный боксер из Никарагуа Джованни Гутьеррес (8-0, 5 КО) эффектно добыл титул чемпиона WBA Fedecaribe.

На вечере бокса в с Санто-Доминго (Доминиканская Республика) Гутьеррес в четвертом раунде мощнейшим ударом нокаутировал местного бойца Уильяма Энкарнасьона (18-1, 15 КО)

Несмотря на то, что встреча продлилась всего 4 раунда, зрители уже в третьей трехминутке смогли увидеть редкий обоюдный нокдаун, когда после размена оба боксера оказались на канвасе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, перспективный украинский супертяжеловес победил кошмарным нокаутом в первом раунде. Эта победа стала второй для украинца в профессиональной карьере.

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