"Не могу подобрать слов": Ломаченко шокирован гибелью российского боксера

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко был потрясен смертью российского боксера Максима Дадашева, которого хорошо знал, и выразил свои соболезнования.
"Большая потеря для семьи и близких. Я не раз спаринговал с Максом, у него сердце льва. Таким его буду помнить всегда. Больше не могу подобрать слов… Мои соболезнования близким", – написал Ломаченко в Instagram.
Напомним, что российский боксер Максим Дадашев умер не приходя в сознание в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
Причиной смерти боксера, который 23 июля скончался в одном из госпиталей штата Мэриленд (США), стала остановка сердца на фоне осложнений после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.
Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.
После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.
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