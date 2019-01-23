''Не бей бедолагу'': Беринчик вспомнил, как подрался с Ломаченко

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик признался, что в одном из боев в начале карьеры был избит Василием Ломаченко.

По словам спортсмена, в том поединке он впервые почувствовал себя намного слабее противника.

Денис Беринчик и Василий Ломаченко Instagram Дениса Беринчика

"Расскажу о своей первой схватке с Ломаченко на турнире Владислава Биндера. Вася мне нос разбил, у меня сразу давление поднялось. Компот из носа. Анатолий Николаевич говорит ему: "Не бей уже его, бедолагу", а Вася машет руками: "Да я не бью его – он сам натыкается на удары". Тогда я почувствовал, что есть люди намного сильнее меня. А у него только простуда может быть, потому что ты не попадаешь и просто воздух на ринге разгоняешь", – заявил Беринчик в разговоре с "Зе Интервьюер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик рассказал, как однажды вспылил во время спарринга с Александром Усиком, получил от него несколько ударов ногами.

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