"Надрать задницу": Ломаченко передал привет американскому чемпиону

Украинец Василий Ломаченко раскрыл планы относительно своей карьеры после обязательной защиты чемпионских поясов в поединке против британского боксера Энтони Кроллы.

Наш соотечественник пообещал поставить на место дерзких оппонентов, в частности небитого американского чемпиона Джервонту Дэвиса.

"Кролла обязательный претендент, у него особый стиль защиты и давления на соперника. Думаю, этот бой будет интересным для фанатов. Под каждого соперника у нас различная подготовка и стратегия. Ты по-особенному работаешь с тренером. После боя с Кроллой я хочу объединить все четыре пояса, а затем надрать задницу Джервонте Дэвису и всем тем парням, которые слишком много говорят", – сказал украинец в интервью Boxing Empire.

Напомним, что бой Ломаченко – Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко устроил эпичное шоу во время открытой тренировки, спровоцировав настоящую истерику у журналиста.

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