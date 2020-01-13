"Мы не знаем": Паркер назвал условие для боя с Усиком

Новозеландец Джозеф Паркер был бы рад сразиться с украинцем Александром Усиком только в том случае, если это будет бой за титул чемпиона мира.

Бывший обладатель пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) отметил, что его возможный соперник обладает сильными качествами.

Джозеф Паркер Boxing Scene

"Мне очень нравиться возможность подраться с Усиком. Он топ-боец с хорошими навыками, хорошими движениями, и я хотел бы проверить свои навыки против него, если бы это было за титул чемпиона мира. За эту возможность я бы ухватился обеими руками. Мы не знаем, освободит ли Джошуа пояс, мне просто нужно набраться терпения и посмотреть, что произойдет", – сказал Паркер в интервью Helen Yee Sports, передает Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк рассказал о том, что бой его клиента Александра Усика с британцем Дереком Чисорой не может быть чемпионским.

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