Максим Дадашев умер: опубликовано видео последних минут жизни российского боксера

Российский боксер Максим Дадашев умер накануне в США после того, как потерпел поражение техническим нокаутом от Сабриэля Матиаса.

Уроженец Санкт-Петербурга скончался в возрасте 28 лет в госпитале американского Мэриленда, не приходя в сознание, после того, как перенес трепанацию черепа.

Instagram Максима Дадашева

Дадашев вчистую проигрывал поединок пуэрториканскому легковесу, а начиная с 8 раунда практически не отвечал на удары оппонента. После 11-го раунда наставник россиянина Бадди Макгирт отказался от продолжения боя, а рефери засчитал Максиму первое поражение в карьере.

Сразу после этого россиянин недолго пробыл в своем углу, после чего при помощи секундантов смог дойти до конца зала, где ему стало плохо и его затошнило.

Дадашева уложили на каталку и повезли в раздевалку, где он потерял сознание.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик посвятил памяти Максима Дадашева трогательное стихотворение. А другой наш чемпион Василий Ломаченко признался, что испытал шок, узнав о смерти коллеги.

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