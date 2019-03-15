Лучший в любителях: Ломаченко готовят сенсационный матч-реванш

Украинский чемпион Василий Ломаченко в следующем году может встретиться с пуэрториканцем Феликсом Вердехо.

Боксеры пересеклись друг с другом на Олимпиаде-2012, когда в четвертьфинале Василий оказался сильнее оппонента 14:9. Однако именно Вердехо наш соотечественник считает одним из наиболее сложных соперников в любителях.

Василий Ломаченко и Феликс Вердехо fightnights.com

"Когда мы подписывали Ломаченко, то просили, чтобы он посоветовал, кого стоит взять в Top Rank и когда мы говорили о Вердехо, то Ломаченко сказал, что провел 397 боев в любительской карьере и он был его лучшим соперником. Это была очень хорошая рекомендация. Если Вардехо проявит себя, то в 2020 году мы можем сделать ему большой бой против Ломаченко. Никогда не поздно, мы думаем, что это его последний шанс", – прокомментировал Боб Арум для Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал об планах стать абсолютным чемпионом мира в полулегком весе. 12 апреля украинец проведет защиту своих титулов в поединке против британца Энтони Кроллы.

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