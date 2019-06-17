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Лучший тяжеловес России проиграл чемпионский бой кровавым нокаутом: видео

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Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов потерпел тяжелое поражение от Илунги Макабу из Конго на вечере бокса в Екатеринбурге.

Поединок за пояс WBC Silver завершился техническим нокаутом сильнейшего на сегодня представителя крузервейта из РФ.

Кудряшов – Макабу

Кудряшов – Макабу

"Советский спорт"

Уже в первом раунде боксеры устроили настоящую рубку в ринге, в результате которой Кудряшов оказался на канвасе, а конголезец едва устоял на ногах. В четвертой трехминутке у Дмитрия образовалось сильнейшее кровотечение из носа. Этот момент заставил рефери приостановить поединок, но после консультации с доктором судья позволил россиянину продолжить бой.

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Пятый раунд превратился в новый размен, а в последней трети трехминутки Макабу обрушил на соперника шквал мощнейших ударов, вынудив рефери остановить бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, кубинский боксер Юниер Дортикос добыл победу в полуфинале Всемирной суперсерии бокса, завоевав пояс Александра Усика.

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Тема
WBC
Персона
Дмитрий Кудряшов
Место
РоссияЕкатеринбург
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку .... https://fuck.it/id01286571
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кудряшов никогда не был сильнейшим
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Давно известно, чем больше отгребет российский боксер, тем глыбше победа
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