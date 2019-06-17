Лучший тяжеловес России проиграл чемпионский бой кровавым нокаутом: видео

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов потерпел тяжелое поражение от Илунги Макабу из Конго на вечере бокса в Екатеринбурге.

Поединок за пояс WBC Silver завершился техническим нокаутом сильнейшего на сегодня представителя крузервейта из РФ.

Кудряшов – Макабу "Советский спорт"

Уже в первом раунде боксеры устроили настоящую рубку в ринге, в результате которой Кудряшов оказался на канвасе, а конголезец едва устоял на ногах. В четвертой трехминутке у Дмитрия образовалось сильнейшее кровотечение из носа. Этот момент заставил рефери приостановить поединок, но после консультации с доктором судья позволил россиянину продолжить бой.

Пятый раунд превратился в новый размен, а в последней трети трехминутки Макабу обрушил на соперника шквал мощнейших ударов, вынудив рефери остановить бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, кубинский боксер Юниер Дортикос добыл победу в полуфинале Всемирной суперсерии бокса, завоевав пояс Александра Усика.

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