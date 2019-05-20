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Ломаченко — Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя за три чемпионских пояса

23.3тЧитать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко считается явным фаворитом боя с британцем Люком Кэмпбеллом, в котором будет разыгран вакантный чемпионский пояс в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Наш обладатель титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) вернется в ринг в августе-сентябре. При этом дата поединка против Кэмпбелла пока не утверждена, однако букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

Ломаченко — Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя за три чемпионских пояса

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Ломаченко — Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя за три чемпионских пояса

Ставки на победу Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,04. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех британского претендента достигают уровня 11,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн выразил недовольство решением WBC санкционировать бой его подопечного с Василием Ломаченко.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Василий Ломаченко
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Hyland Indiana
Hyland Indiana
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