Легендарный американский тренер по боксу и владелец известного тематического бара в Нью-Йорке Джимми Гленн умер в возрасте 89 лет из-за коронавируса.

Как сообщает издание NYPost, об обстоятельствах смерти Гленна рассказал его сын Адам. Недавно они оба сдали положительный тест на коронавирус, но Джимми, в отличие от сына, не удалось побороть болезнь. Он был госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка и пролежал там более двух недель.

Джимми Гленн (справа) Yahoo Sport Australia

После смерти легендарного тренера соболезнования его семье выразили многие знаменитости из боксерского сообщества, в частности не остался в стороне президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

"Легенда бокса услышала свой последний гонг", – написал он.

Отметим, что Гленн был тренером Мухаммеда Али и долгое время владел тренажерным залом, в котором начинали карьеру многие боксеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии и легендарный игрок "Лидс Юнайтед" Норман Хантер умер от коронавируса в возрасте 76 лет.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!