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25 мая • обновлено в 15:28
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Легенда бокса Оскар де ла Хойя включил Ломаченко в топ-3 лучших боксеров мира

1.3т
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Легендарный боксер, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя включил Василия Ломаченко в тройку лучших боксеров мира вместе со своим подопечным Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

"Я поставлю Канело на первое место из-за того, с кем он дерется. Я считаю, что он является единственным боксером, который хочет драться только с самыми сильными соперниками. Он никогда не спрашивает, сколько заработает за бой. Его интересуют лишь лучшие боксеры. Кроуфорд и Ломаченко делят вторую-третью позицию. Теренс может стать суперзвездой благодаря своим данным, а Василий – невероятный боец, который может добиться успеха в еще одной весовой категории", – цитирует слова де ла Хойи издание IBTimes.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Напомним, что промоутер становился чемпионом мира в шести весовых категориях, уступив по этому показателю только Мэнни Пакьяо. В 1997-1999 годах он считался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, два украинца попали в топ-100 боксеров всех времен.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Василий Ломаченко Оскар де ла Хойя
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