Лебедев высказался об Усике: спортивные итоги 29 марта

Российский боксер Putin Team Денис Лебедев прокомментировал решение Александра Усика отменить их совместный бой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 марта.
Кроме того, экс-футболист "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил свой отказ принять российское гражданство, а Украине выдвинули новое обвинение из-за форварда Жуниора Мораеса. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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