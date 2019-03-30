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Лебедев высказался об Усике: спортивные итоги 29 марта

1.8тЧитать материал на украинском

Российский боксер Putin Team Денис Лебедев прокомментировал решение Александра Усика отменить их совместный бой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 марта.

Кроме того, экс-футболист "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил свой отказ принять российское гражданство, а Украине выдвинули новое обвинение из-за форварда Жуниора Мораеса. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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