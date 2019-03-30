Лебедев высказался об Усике: спортивные итоги 29 марта

Российский боксер Putin Team Денис Лебедев прокомментировал решение Александра Усика отменить их совместный бой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 марта.

Кроме того, экс-футболист "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил свой отказ принять российское гражданство, а Украине выдвинули новое обвинение из-за форварда Жуниора Мораеса. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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