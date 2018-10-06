"Крысеныш" и личный вызов: почему нельзя пропустить бой МакГрегор - Нурмагомедов

Наконец-то они встретятся - ирландский боец Конор МакГрегор и дагестанец Хабиб Нурмагомедов через считанные часы сойдутся в октагоне турнира UFC 229. "Наконец-то" здесь примечательно как никогда - этот бой начал раскрутку еще весной и получил настолько шальной промоушн, которому позавидуют события типа финала футбольной Лиги чемпионов. Да и сам бой того стоит - скандальный МакГрегор со своими слабостями обещает "выбить мозги" с довольно крепкого Хабиба.

OBOZREVATEL рассматривает главные нюансы предстоящего боя МакГрегор - Нурмагомедов и объясняет, почему этот бой нельзя пропустить.

Наращиваемый ажиотаж сделал бой принципиальным

После того, как Конор напал на автобус с Нурмагомедовым и куском забора разнес окно, стало понятно, что их встреча - это не просто очередной бой за определенное звание. После того, как МакГрегор провел хоть и неудачный, но очень "шумный" боксерский поединок против Флойда Мейвезера, ирландец стал топовым соперником для любого бойца UFC в своем весе. И амбициозный Хабиб прогнозируемо стал первым, кто посягнул на "скальп" Конора.

Для обоих бойцов эта встреча принципиальна для самих себя. МакГрегору в первую очередь хочется удовлетворить свое эго и быть человеком, который "недавно добыл" громкую победу. У ирландца давно не было практики больших боев в UFC (из-за отпуска и боксерского боя с Мейвезером), поэтому "огненный" Конор просто изголодал по значимым победам и статусом.

Нурмагомедов же идет по более простому пути, и победа над МакГрегором, если таковая случится, откроет Хабибу дверь на новый уровень UFC с хорошей перспективой скорого перехода в полусредний и средний вес.

Поэтому сейчас не стоит ждать большого проявления каких-то тактических наработок и расчетов - на первый план выходят страсть, сила и борьба до конца. Бой МакГрегор - Нурмагомедов наверняка выйдет одним из самых зрелищных и качественных за последние годы в UFC.

Это уже личное

"Этот крысеныш", "оторву голову и взобью мозги", "нет уважения" и т.д. - чего только не наговорили соперники и их команды друг другу. Конор и Хабиб регулярно обменивались словесными выпадами в адрес друг друга, не стесняясь в выражениях.

В принципе, сейчас словесная перепалка - это нормальная и даже неотъемлемая часть многих индивидуальных видов спорта. Но подогреваемый ажиотаж и несколько месяцев перед боем дали бойцам возможность "насыпать" столько, что это уже в чем-то переступило грань. В последнее время бойцы почти не говорили о спортивных элементах боя, поддавшись лишь обоюдному "метанию". Так что "надрать задницу" противнику в октагоне - это также и личное дело каждого. Поражение будет означать, что боец проиграл не только в прямой схватке, но и психологически вне боя.

Психологическая составляющая - выдержал ли Хабиб?

За Конора здесь переживать не стоит - ирландец давно слывет еще тем провокатором и баламутом, который не лезет за словом в карман. Собственно, ирландец и задал тон всей подготовке к бою - после атаки автобуса МакГрегор стал регулярно отвешивать своему сопернику самых разных "комплиментов" и, по сути, провоцировать.

Более спокойный Нурмагомедов не стал отмалчиваться и принял схватку. Но вместе с этим Хабиб также активно ведет и социальную жизнь, немало внимания уделяя Instagram и перепалке в соц. сетях по разным причинам. И эксперты уже не раз отмечали, что Нурмагомедов буквально за месяц до боя элементарно не сосредоточен на бое (а это может серьезно аукнуться на итоговом результате).

Похоже, здесь Конор выигрывает свою игру - ирландец с самого начала был "первым номером", оказывал давление и даже во время взвешивания за сутки до боя попытался ударить Хабиба. Тот внешне держался молодцом, но готов ли дагестанец к самому бою психологически на 100 процентов?