Ковалев – Ярд: назван фаворит чемпионского боя

Российский чемпион боксер Сергей Ковалев в субботу, 24 августа, проведет защиту пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

36-летний ветеран в Челябинске сразится с непобедимым британцем Энтони Ярдом. По мнению аналитиков, претендент имеет достаточно высокие шансы, чтобы оставить Ковалева без титула.

Ставки на победу Ярда принимаются с коэффициентом 2,75. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех "Крашера" достигают уровня 1,44.

Энтони Ярд и Сергей Ковалев XSPORT

Отметим, что Сергей Ковалев имеет в своем пассиве три поражения в 37 боях. Россиянин дважды проигрывал Андре Уорду и один раз Элейдеру Альваресу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик проведет объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

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