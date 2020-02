Кокаин и проститутки: Фьюри рассказал, чем займется после реванша с Уайлдером

Тайсон Фьюри заявил, что собирается "закинуться кокаином и пойти по проституткам" сразу после окончания матча-реванша против Деонтея Уайлдера.

"Сразу после боя я закинусь кокаином и пойду по проституткам. Неужели есть что-то лучше, чем кокаин и проститутки? Я люблю дешевых проституток, которые стоят 30 долларов. Помните, что сначала нужно сделать себе укол пенициллина, а затем уже их тр*хать. Если у вас его нет, то советую одевать два презерватива", – рассказал Фьюри в эксклюзивном интервью агентству Daily Caller.

Tyson Fury says he plans to binge on cocaine and $30 hookers after fighting Deontay Wilder.



