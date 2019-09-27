Кикбоксер после жуткого нокаута оказался в "параллельной реальности" - опубликовано видео

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо потерял связь с реальностью после того, как его нокаутировал француз Хаким Кетаибо
После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться.
Кикбоксер не ориентировался в пространстве, так что тренерам пришлось направлять спортсмена. Комментаторы, работавшие на поединке, заявили, что нокаут вывел Кеведо в "параллельную реальность".
Как сообщал OBOZREVATEL, супертяжа спасли канаты и он "пушкой" отправил соперника в тяжелый нокаут. Поединок в Калушине завершился в первом раунде за несколько секунд до гонга.
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