Кикбоксер после жуткого нокаута оказался в "параллельной реальности" - опубликовано видео

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо потерял связь с реальностью после того, как его нокаутировал француз Хаким Кетаибо

После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться.

Кикбоксер не ориентировался в пространстве, так что тренерам пришлось направлять спортсмена. Комментаторы, работавшие на поединке, заявили, что нокаут вывел Кеведо в "параллельную реальность".

Как сообщал OBOZREVATEL, супертяжа спасли канаты и он "пушкой" отправил соперника в тяжелый нокаут. Поединок в Калушине завершился в первом раунде за несколько секунд до гонга.

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