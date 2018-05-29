Казахстанский боксер одним ударом сломал ребра сопернику

20-летний казахстанский проспект Садриддин Ахмедов досрочно завершил четырехраундовый поединок с 34-летним Ариэлем Алехандро Сампедри (9-3, 7 КО). Казахстанец нокаутировал соперника ударом по корпусу на 84-й секунде.

"Тренеры подсказали, что аргентинец высоко держит руки, поэтому бить по верхним "этажам" не было смысла. Поэтому старался наносить удары по корпусу, да это и было видно по ходу боя. Вначале несколько раз раздергивал его, затем провел хлесткий удар по печени, удар был жестким. Оказалось, что у соперника от него сломались ребра", — цитирует Ахмедова sports.kz.

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Напомним, что накануне непобедимый украинский боксер добыл яркую победу в 1-м раунде.