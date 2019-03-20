"К сожалению, так случилось": Ломаченко прокомментировал срыв чемпионского боя

Украинский чемпион Василий Ломаченко признался, что спокойно воспринял новость о травме ганца Ричарда Комми, из-за которой был сорван объединительный бой.

По словам нашего боксера, этот момент никак не повлиял на его главную цель в легком весе.

"Я не был рад услышать, что он получил травму, но в этом виде спорта такое может произойти в любой момент. Даже я ломал руку, получал травму плеча, так что я полностью понимаю, каким видом спорта мы занимаемся. Это всегда возможно, и, к сожалению, так случилось. Я все еще планирую объединить все титулы в своей весовой категории. Это моя мечта, это моя цель на данный момент", – сказал Ломаченко в интервью The Sun.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против британского легковеса Энтони Кроллы.

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