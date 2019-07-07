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"I'm ukrainian Tyson": Беленюк эпично столкнулся с Майком Тайсоном

3.3тЧитать материал на украинском

Чемпион II Европейских игр Жан Беленюк произвел настоящий фурор в Instagram своим видео со встречи с легендарным американским боксером Майком Тайсоном.

Прославленный украинский борец столкнулся с Железным Майком на встрече с журналистами "Завтрак с чемпионом" от Parimatch.

"Я украинский Тайсон", - представился наш соотечественник, вызвав смех у окружающих.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон удивил признанием об Александре Усике. Ранее Тайсон уже высказывался о Василии Ломаченко, которому снова насыпал несколько комплиментов во время встречи "Завтрак с чемпионом" от Parimatch. Но когда американца попросили прокомментировать перспективы Александра Усика в супертяжелом весе, Майк "дал заднюю".

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Персоны
Жан БеленюкМайк Тайсон
Место
УкраинаКиев
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"I'm ukrainian Tyson". "Ukrainian? WTF???"- удивился Майк.
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1
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Юг Руси
Юг Руси
Два запорожских казака. )))))))))))))))))
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