"I'm ukrainian Tyson": Беленюк эпично столкнулся с Майком Тайсоном

Чемпион II Европейских игр Жан Беленюк произвел настоящий фурор в Instagram своим видео со встречи с легендарным американским боксером Майком Тайсоном.

Прославленный украинский борец столкнулся с Железным Майком на встрече с журналистами "Завтрак с чемпионом" от Parimatch.

"Я украинский Тайсон", - представился наш соотечественник, вызвав смех у окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон удивил признанием об Александре Усике. Ранее Тайсон уже высказывался о Василии Ломаченко, которому снова насыпал несколько комплиментов во время встречи "Завтрак с чемпионом" от Parimatch. Но когда американца попросили прокомментировать перспективы Александра Усика в супертяжелом весе, Майк "дал заднюю".

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