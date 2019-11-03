"Хапнул ненужную плюшку": побитый Ковалев обратился к болельщикам после боя с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев после поражения от Сауля Альвареса выложил у себя в Instagram обращение к болельщикам.

"Даже не знаю с чего начать просто, в натуре. Сегодня не мой день, короче. Хочу сказать слова благодарности всем, кто “топил” за меня. Извиняюсь, что так получилось, но это бокс. После седьмого раунда что-то начал чуть-чуть расклеиваться, разваливаться в стойке. Усталость пришла и хапнул ненужную плюшку. Поэтому проиграл, - заявил побитый Крашер.

По мнению русского боксера он соблазнился очень большим гонораром за бой.

"Ну ладно, что нас не ломает, делает нас только сильнее. Будем еще сильнее. Еще вернемся. Бывают в жизни огорчения. Маленький, конечно, перерыв был, но очень интересное и заманчивое было предложение, поэтому не вариант было его игнорировать. Рискнул — не получилось", - подытожил Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.

Перед битвой переполненный зал в Лас-Вегасе освистал русского бойца.

Кроме того, сразу после нокаута Ковалева госпитализировали в местную клинику.

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