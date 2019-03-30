Гвоздик – Нгумбу: смотреть онлайн чемпионского боя

Украинец Александр Гвоздик в субботу, 30 марта, проведет первую защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

Наш соотечественник в Филадельфии выйдет в ринг против представителя Франции Дуду Нгумбу. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик – Нгумбу. Ориентировочное начало поединка – в 5:00 утра воскресенья, 31 марта, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГВОЗДИК – НГУМБУ

Основным транслятором вечера бокса будет один из ведущих американских телеканалов – ESPN, который покажет в прямом эфире и последний бой андеркарта между литовцем Каваляускисом и американцем Робинсоном.

В Украине наблюдать за битвой Гвоздик – Нгумбу можно будет в эфире канала "Интер".

ПРОГНОЗ НА БОЙ ГВОЗДИК – НГУМБУ

Явным фаворитом предстоящего титульного боя является украинский чемпион. Ставки на Гвоздика принимаются с коэффициентом 1,01.

Гвоздик – Нгумбу ESPN

Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех французского претендента достигают впечатляющего уровня 24,00.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ ГВОЗДИК – НГУМБУ

Точные цифры гонораров бойцов не называются, однако согласно правилам WBC Гвоздик должен получить 80% в случае победы.

Отметим, что общий гонорарный фонд поединка Александра против Адониса Стивенсона составлял 2,1 млн долларов.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ ГКОЗДИК – НГУМБУ

Александр Гвоздик, чемпион WBC:

– Я видел бои, которые он проводил по 12 раундов и все раунды дышит прекрасно, он не сбавляет обороты, я не скажу, что он супертемповой, но 12 раундов проходит легко. То, что ему 37 лет – это не является его минусом, зато у него есть опыт. Он не такой панчер, но он неплохо защищается. У него всегда есть неловкие движения, которые всегда могут подпортить картинку, так скажем. Нужно быть готовым ко всему, он может выбросить, что угодно, когда угодно. Если бы он еще и был сильно – это было бы однозначно его плюсом.

Гвоздик – Нгумбу ESPN

Эгис Климас, менеджер Александра Гвоздика:

– Меня интересует результат этого боя еще больше, чем всех остальных. Видел, как Александр тренируется в зале, он был полностью сфокусирован на задаче. Вижу, как Гвоздик меняется, становится лучше во всех компонентах. В будущем поединке на ринге будет абсолютно другой боксер. Не знаю точно, что произойдет во время боя, но уверен, что Гвоздик победит. Правда не знаю, как это будет. Но он выиграет, я не сомневаюсь. Теперь все по-другому. Он – чемпион мира. И Гвоздик собирается еще долго удерживать титул.

Николай Валуев, экс-чемпион мира в супертяжелом весе:

– Дуду Нгумбу разбирался с очень серьезными ребятами, тем не менее, нужно помнить историю Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона, когда оппонент после боя впал в кому. Слава богу, Адонис из комы уже вышел. Это оставило неизгладимое впечатление и дает право утверждать, что, скорее всего, бой закончится победой Гвоздика. Вероятность победы Гвоздика по очкам более высока, чем нокаутом, потому что Нгумбу все-таки имеет очень серьезный послужной список и опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский промоутер Боб Арум назвал особенность украинского чемпиона Александра Гвоздика.

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