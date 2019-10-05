Головкин – Деревянченко: смотреть онлайн чемпионский бой

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в субботу, 5 октября, проведет второй в карьере чемпионский бой.

Наш соотечественник в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden сразится с легендарным Геннадием Головкиным из Казахстана. Спортсмены сразятся за вакантный чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Новости Головкин признался в страхе перед украинцем Деревянченко

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Головкин – Деревянченко. Ориентировочное начало – в 5:30 утра воскресенья, 6 октября.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГОЛОВКИН – ДЕРЕВЯНЧЕНКО

В Украине поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале XSPORT и его официальном сайте.

Трансляцию на Казахстан проведут национальные вещатели "Казахстан" (Qazaqstan) и "Казспорт" (Qazsport).

Головкин – Деревянченко Фото Тома Хогана

Кроме того, бой в своей сетке запланировали британский Sky Sports, французский Canal+ и стримминговая платформа DAZN.

ПРОГНОЗ НА ГОЛОВКИН – ДЕРЕВЯНЧЕНКО

По мнению аналитиков, Геннадий имеет гораздо больше шансов на победу, чем украинец. Ставки на победу Головкина принимаются с коэффициентом 1,20.

На успех Деревянченко предлагается котировка 4,33. А показатели на ничейный исход достигают уровня 23,00.

ГОНОРАРЫ БОЯ ГОЛОВКИН – ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Для украинского боксера поединок против Головкина станет самым выгодным в карьере. Сергей гарантировано получит 5,5 миллионов долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым представителем Украины на профессиональном ринге.

В свою очередь Головкин получит за поединок чек на восьмизначную сумму. Предполагается, что казах заработает не менее 15 миллионов.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Геннадий Головкин, экс-чемпион мира в среднем весе:

– Я давно знаю Сергея. Деревянченко – очень хороший боксер, он отличный оппонент для меня. Это очень серьезное испытание. В данном поединке мы будем сражаться за два титула. У Деревянченко есть богатый опыт выступлений на любительском ринге. В последних боях Сергей выглядел очень хорошо. Деревянченко – крайне сильный боксер, очень интересный.

Головкин – Деревянченко Фото Тома Хогана

Сергей Деревянченко, претендент:

– Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, – и я хочу стать именно тем боксером, который завершит его эпоху. Очень приятно находится здесь. Это очень волнительно и приятно. У меня был хороший лагерь. Мы прекрасно поработали с моей командой. В субботу ночью я готов к рок-н-роллу.

ЦЕРЕМОНИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Головкин оказался тяжелее своего украинского соперника всего на 100 грамм. GGG показал вес 72,2 килограмма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревянченко поставил на место Геннадия Головкина накануне чемпионского боя.

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