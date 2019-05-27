Где смотреть онлайн бой Джошуа – Руис: расписание трансляций

Британский суперчемпион Энтони Джошуа в субботу, 1 июня, проведет свой дебютный поединок на американском ринге.

Владелец поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) проведет защиту титулов в поединке против представителя Мексики Энди Руиса-младшего.

Бой пройдет на легендарной арене Madison Square Garden. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис. Ориентировочное начало – в 5:00 утра воскресенья, 2 июня, по киевскому времени.

Джошуа – Руис

Ни один из украинских телеканалов не заинтересовал в приобретении прав на показ шоу. Увидеть бой можно будет в прямом эфире российских вещателе "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита боя Джошуа – Руис. Планируется, что в случае победы британец выйдет на поединок против американца Деонтея Уайлдера за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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