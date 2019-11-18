"Это ваша алчность": россиянин Ковалев жестко обозвал фанатов после боя с Альваресом

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе, россиянин Сергей Ковалев прокомментировал поединок против мексиканца Сауля Альвареса, в котором он потерпел поражение.

Сергей Ковалев

"Меня многие матерят и ругают, мол, я сдулся. Скажу тем, кто на меня поставил деньги или еще что-то – учитывая все те условия и рамки, в которые я был поставлен для боя с Альваресом, невозможно было выиграть этот поединок. Кто все это видел и поставил деньги, чтобы озолотиться – это ваша алчность сыграла с вами злую шутку. Я могу смело сказать – вы профаны в этом виде спорта, если вы считали, что я одержу победу", – отметил Ковалев, чьи слова приводит Sport24.

По словам россиянина, график подготовки к бою несколько раз срывался, из-за чего рассчитывать на положительный результат не приходилось.

"Я залез в эту весовую категорию муками, бессонными ночами чисто из-за того, что это было для меня очень интересное финансовое предложение. Канело и его команда все просчитали. У меня была одна подготовка, потом бой перенесли на август – вторая подготовка... Потом третья подготовка... Таким образом, организм был изношенный. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после седьмого бензин начал кончаться", – добавил Ковалев.

Напомним, россиянин проиграл Альваресу нокаутом у 11 раунде. Бой состоялся 2 ноября в США, на кону стоял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ковалева госпитализировали после нокаута от Канело.

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