"Это нереально!" Чемпион UFC впечатлился Ломаченко

Обладатель пояса UFC в легчайшей весовой категории Ти Джей Диллашоу заворожен действиями в ринге украинского чемпиона по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко. Американец провел два дня в тренировочном лагере украинца в Америке и поделился своими впечатлениями.

“Я впечатлен Ломаченко – его реакцией и насколько он плавный. Он заставляет людей сдаваться. Это нереально. Он не выигрывает поединки нокаутом или решением судей. Он заставляет соперников сдаваться. Это очень впечатляюще. Соперники не могут по нему попасть. А это очень удручающе, когда на тебя смотрят столько людей и ты хочешь попасть по нему, но у тебя не получается", - приводит слова бойца Los Angeles Times.

Los Angeles Times

"Это напоминает бой с призраком. Это очень сложно. Ты начинаешь задумываться над тем, чтобы сдаться. Я видел, как он это делает. Лучший вариант научиться – это смотреть, что делают лучшие и попробовать повторить это”, - добавил Диллашоу.

Как сообщал "Обозреватель", Василий Ломаченко элегантно ответил на треш-токинг со стороны будущего соперника Хорхе Линареса, поединок с которым пройдет 12 мая в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.