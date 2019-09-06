Джошуа восхитился Кличко, поставив на место Льюиса

Британский боксер, бывший чемпион мира Энтони Джошуа рассказал, почему в одном из интервью обозвал Леннокса Льюиса "клоуном", а также с благодарностью вспомнил Владимира Кличко.

По словам британца, Льюис активно его критикует и не предлагает ни одного полезного совета взамен. В отличие от Владимира Кличко, которому Джошуа благодарен за поддержку.

Энтони Джошуа Action Images

"Назвал Льюиса клоуном не из-за его бокса. В ринге он был выдающимся, его фото висят у нас по всему залу. Когда мы говорим о боксе, я уважаю его достижения, но когда мы сидим за столом, как мужчины, я всегда хочу поддерживать молодое поколение. Я чувствую, что когда дело доходит до меня, он становится другим", - сказал Джошуа, которого цитирует Boxing Scene.

Также Джошуа назвал Кличко-младшего человеком, который всегда найдет время, чтобы позвонить.

"Владимир не из тех, кто будет много писать в интернете. Кличко звонит мне и дает советы. Он не делает это ради шумихи в сети. Он просто набирает мой номер, мы беседуем как мужчины. Я ценю это", – сказал Джошуа.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа оспаривали чемпионские титулы IBF, WBA и IBO в апреле 2017 года. Тогда победу нокаутом в 11-м раунде одержал британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джошуа грубо наехал на Леннокса Льюиса, обозвав его "клоуном".

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