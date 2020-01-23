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23 января • обновлено в 04:39
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Джошуа упал в ноги известному политику и ему пришлось оправдываться

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Британский суперчемпион Энтони Джошуа попал в неоднозначную ситуацию во время встречи с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари.

Политик находится с визитом в Лондоне, где принимает участие в инвестиционном форуме. Этим поводом для встречи решил воспользоваться сам боксер, у которого есть нигерийские корни. Джошуа передал Бухари свои чемпионские пояса, а потом упал ему в ноги, пишет ВВС.

Энтони Джошуа и Мухаммаду Бухари

Энтони Джошуа и Мухаммаду Бухари

TOLU OGUNLESI

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"Речь идет не о политике. Речь идет о культуре и уважении к нашим старшим", – объяснил свой поступок Энтони. При этом в сети обозлились на боксера из-за того, что в разговоре с президентом он не поднял вопрос проблем, с которыми сталкивается нигерийская молодежь.

Энтони Джошуа и Мухаммаду Бухари

Энтони Джошуа и Мухаммаду Бухари

TOLU OGUNLESI

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа назвал Александра Усика лучшим представителем тяжелого веса в истории и вызвал его на бой.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Энтони Джошуа
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