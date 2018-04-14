Джошуа указал России ее место, отказавшись приезжать на бой с Поветкиным

Эдди Херн, промоутер чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что его подопечные не будет проводить поединок с Александром Поветкиным на территории России.

"Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", — заявил Херн в интервью IFL TV.

Напомним, что 6 апреля Джошуа обязали провести защиту титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA против россиянина Александра Поветкина.

Ранее Поветкин бросил вызов Джошуа после того, как нокаутировал британца Дэвида Прайса, когда дрался на разогреве у обидчика Владимира Кличко.