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Джошуа – Руис: опубликовано новое видео впечатляющего нокаута

1.8тЧитать материал на украинском

Британец Энтони Джошуа разгромно проиграл Энди Руису-младшему в чемпионском поединке, который состоялся 1 июня в Нью-Йорке.

На легендарной арене Madison Square Garden AJ не смог отстоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Джошуа – Руис

Джошуа – Руис

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Джошуа отправил соперника на канвас в третьем раунде, однако затем побывал в четырех нокдаунах. В сети появилось видео с трибун заключительного седьмого раунда, когда рефери остановил бой. Эпичный ролик запечатлел реакцию болельщиков в зале, которые просто хватались за головы от происходящего.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Владимир Кличко выразил уверенность в том, что поражение от Руиса сделает Джошуа еще более сильным. А американец Деонтей Уайлдер пришел в ярость из-за поражения британца.

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Персоны
Энди Руис-младшийЭнтони Джошуа
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