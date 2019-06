Джошуа – Руис: опубликовано новое видео впечатляющего нокаута

Британец Энтони Джошуа разгромно проиграл Энди Руису-младшему в чемпионском поединке, который состоялся 1 июня в Нью-Йорке.

На легендарной арене Madison Square Garden AJ не смог отстоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Джошуа отправил соперника на канвас в третьем раунде, однако затем побывал в четырех нокдаунах. В сети появилось видео с трибун заключительного седьмого раунда, когда рефери остановил бой. Эпичный ролик запечатлел реакцию болельщиков в зале, которые просто хватались за головы от происходящего.

Andy Ruiz stops Joshua in the 7th to shock the world’ #JoshuaRuiz 🥊 pic.twitter.com/vvQZMoPSBb