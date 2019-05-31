Джошуа – Руис: названы космические гонорары за бой

Британский суперчемпион Энтони Джошуа, который в субботу, 1 июня, проведет дебютный бой на американском ринге, заработает за него впечатляющий гонорар.

Поединок пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Соперником AJ станет представитель Мексики Энди Руис. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис. Ориентировочное начало – в 05:00 утра воскресенья, 2 июня, по киевскому времени.

Энтони Джошуа

По данным британского издания The Independent, за бой с Руисом Джошуа может получить около 25 миллионов долларов, которые он мог заработать в отменном поединке с Джарреллом Миллером.

В свою очередь мексиканский претендент рассчитывает на сумму в семь миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн озвучил неожиданные детали боя Александра Усика и Энтони Джошуа.

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