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8 декабря • обновлено в 02:17
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Джошуа - Руис: лучшие моменты боя-реванша

Джошуа - Руис: лучшие моменты боя-реванша
Поединок прошел в Эр-Рияде
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Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) уверенно победил мексиканца Энди Руисом (33-1, 22 КО) в бою-реванше.

Встреча прошла все 12 раундов по итогам которых 30-летний уроженец Уотфорда вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

За весь поединок Руис не смог ничего противопоставить быстрому Джошуа, и без шансов проиграл единогласным решением судей. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этой битвы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энди Руис-младший Энтони Джошуа
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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