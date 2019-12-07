Джошуа - Руис: лучшие моменты боя-реванша

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) уверенно победил мексиканца Энди Руисом (33-1, 22 КО) в бою-реванше.

Встреча прошла все 12 раундов по итогам которых 30-летний уроженец Уотфорда вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

За весь поединок Руис не смог ничего противопоставить быстрому Джошуа, и без шансов проиграл единогласным решением судей. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этой битвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

О спорте и не только – в нашем Instagram!