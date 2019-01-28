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Джошуа кинули перед чемпионским боем

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Британский супертяж Энтони Джошуа был вынужден отменить свой следующий бой на стадионе "Уэмбли". Вечер бокса планировалось провести 13 апреля.

Причиной такого решение команды чемпиона по трем основным версиям стал отказ от проведения поединка со стороны американца Деонтея Уайлдера и британцев Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, пишет vringe.com.

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Джошуа кинули перед чемпионским боем

Теперь основным кандидатом на бой с Джошуа является представитель США Джаррелл Миллер. Переговоры между командами Джошуа и Миллера начались – американцу предложено провести бой с чемпионом 1 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, что станет дебютом для Энтони переде американской публикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Тарас Неудачин успешно дебютировал на профессиональном ринге, эффектно нокаутировав соперника.

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Персона
Энтони Джошуа
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Rosenthal Charlie
Rosenthal Charlie
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