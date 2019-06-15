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Далакян - Таворнхам: видеотрансляция чемпионского боя украинца

1.1тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион наилегчайшей весовой категории Артем Далакян проведет защиту титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою с боксером из Таиланда Саравутом Таворнхамом.

Далакян - Таворнхам

Далакян - Таворнхам

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до игры - следите за обновлением. Начало встречи – 15 июня в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что Далакян выиграл все свои 18 боев на профи-ринге. 13 поединков украинец завершил досрочно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Далакян за свой поединок против Таворнхама получит сумму с шестью нулями, но в криптовалюте.

Самый необычный гонорар в истории бокса обладателю пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выплатит генеральный партнер шоу, которое в субботу состоится в Киеве. Наш соотечественник получит 1000000 CPT.

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Персона
Артем Далакян
Место
УкраинаКиев
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