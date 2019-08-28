Чемпион мира победил нокаутом в кровавом бою с двумя нокдаунами

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) мексиканец Хуан Франсиско Эстрада (40-3, 27 КО) эффектно победил претендента из США Диуэйна Бимона (16-2-1, 11 КО).

Американский боксер решил построить бой на ближней дистанции и поплатился за это уже во 2-м раунде. Сначала Бимона отправили во флеш-нокдаун, а затем он пропустил серию левых боковых, вновь упав на канвас.

В 7-й трехминутке Эстрада потряс оппонента и нанес ему кровавое рассечение возле глаза. Чемпион продолжил давить и вынудил рефери прекратить избиение в 9-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, американского боксера отправили в жуткий нокаут на вечере бокса в Нашуа (штат Нью-Гэмпшир, США). Поединок завершился на 94-й секунде, когда спортсмен пропустил левый боковой и надолго отключился.

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