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Чемпион мира победил брутальным "стоячим" нокаутом

Максим Богданов
Максим Богданов
Бокс
1,0 т.
Мигель Берчельт

Мигель Берчельт нокуатировал Элизара Валенсуэлу.

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт (37-1, 33 КО) добыл эффектную победу на вечере профессионального бокса в Мехико.

В главном бою 28-летний мексиканец нокаутировал соотечественника Элизара Валенсуэлу (21-13, 16 КО).

В шестом раунде Берчельт смог провести огненную двойку, которая отправила оппонента в "стоячий" нокаут. Рефери оперативно вмешался, не дав Валенсуэле упасть без чувств на канвас.

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский боксер второго среднего веса Ярослав Мохиш (1-0) уверенной победой начал свою карьеру на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Чехии 20-летний Мохиш побил местного спортсмена Йосефа Голуба (5-109-1). По ходу встречи 37-летний чех дважды попадал в нокдаун.

МексикаМехикоМигель Берчельт
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