Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Брали и били": Усик резко наехал на фанатов

1.6т Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик высказал свою точку зрения о перепалках в соцсетях со взаимными оскорблениями и объяснил, как в его детстве воспитывали людей, которые говорили гадости.

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/usykaa

"Не обращайте внимание, пожалуйста. Попробуйте себя потренировать, не отвечая глупцам. Ему не нужна истина. Ему нужен ср*ч, который он разводит в комментариях, в жизни своей, везде. Ему нужен, как говорится, хайп. Если взять, к примеру, мое детство — 15-17 лет, то за то, что сейчас происходит, как они болтают в интернете, какие вещи они говорят, за это просто били, просто брали и били во дворе!" — рассказал Усик.

Новости
"А, бл*, только о "шляпе" и пишете": у Усика сдали нервы в прямом эфире — видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Александр Усик резко высказался о проведении боев с российскими боксерами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...