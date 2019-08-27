"Брали и били": Усик резко наехал на фанатов

Украинский боксер Александр Усик высказал свою точку зрения о перепалках в соцсетях со взаимными оскорблениями и объяснил, как в его детстве воспитывали людей, которые говорили гадости.

Александр Усик instagram.com/usykaa

"Не обращайте внимание, пожалуйста. Попробуйте себя потренировать, не отвечая глупцам. Ему не нужна истина. Ему нужен ср*ч, который он разводит в комментариях, в жизни своей, везде. Ему нужен, как говорится, хайп. Если взять, к примеру, мое детство — 15-17 лет, то за то, что сейчас происходит, как они болтают в интернете, какие вещи они говорят, за это просто били, просто брали и били во дворе!" — рассказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Александр Усик резко высказался о проведении боев с российскими боксерами.

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