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Бой-реванш века: Льюис сделал сенсационное заявление

30.7тЧитать материал на украинском

Легендарный американский боксер Леннокс Льюис готов провести бой-реванш против не менее легендарного оппонента Майка Тайсона. За этот поединок 53-летний спортсмен желает получить 100 млн долларов.

"Знаете, я сказал людям, что сниму пижаму за 100 миллионов. Так что если ты серьезно, приходи, детка, покажи мне контракт", - цитирует Льюиса Daily Mail.

Леннокс Льюис

Леннокс Льюис

BoxingScene

Новости
''Не мог добраться'': Льюис восхитился Виталием Кличко

Напомним, что первый поединок двух соперников состоялся в 2002 году. Трехкратный чемпион мира в восьмом раунде нокаутировал Тайсона.

Американец завершил карьеру победой над легендарным украинцем Виталием Кличко в июне 2003 года, а Тайсон ушел из бокса в 2005-м.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко ведет переговоры с несколькими телеканалами о своем возвращении в ринг.

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Персоны
Леннокс ЛьюисМайк Тайсон
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Golubov Vladimir
Golubov Vladimir
Обоз Вы как всегда ошибаетесь! Лэннокс- британский боксёр!!
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