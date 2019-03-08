Бой-реванш века: Льюис сделал сенсационное заявление

Легендарный американский боксер Леннокс Льюис готов провести бой-реванш против не менее легендарного оппонента Майка Тайсона. За этот поединок 53-летний спортсмен желает получить 100 млн долларов.

"Знаете, я сказал людям, что сниму пижаму за 100 миллионов. Так что если ты серьезно, приходи, детка, покажи мне контракт", - цитирует Льюиса Daily Mail.

Леннокс Льюис BoxingScene

Напомним, что первый поединок двух соперников состоялся в 2002 году. Трехкратный чемпион мира в восьмом раунде нокаутировал Тайсона.

Американец завершил карьеру победой над легендарным украинцем Виталием Кличко в июне 2003 года, а Тайсон ушел из бокса в 2005-м.

Майк Тайсон BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко ведет переговоры с несколькими телеканалами о своем возвращении в ринг.

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