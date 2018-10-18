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Бой Хабиба и Мейвезера может сорваться из-за реванша

2.7тЧитать материал на украинском

Суперпоединок российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова и боксера Флойда Мейвезера может не состоятся. Чемпион мира по версии WBC, WBA, The Ring и WBO в первом среднем весе Сауль Альварес хочет провести реванш с непобедимым американцем, которому проиграл в 2014 году.

"Он хочет продолжать жить боксом и при этом проводит бессмысленные поединки ... и не дает боксу доверия, которого он заслуживает. Если Мейвезер хочет вернуться, я прошу его сразиться со мной, чтобы показать фанатам большой поединок. Давайте проведем реванш. Это очень важно", - цитирует мексиканского боксера TMZ Sports.

Мейвезер - Альварес

Мейвезер - Альварес

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Напомним, что Сауль Альварес победил Геннадия Головкина решением большинства судей в поединке, который состоялся 15 сентября в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер планирует провести бой против Хабиба в Лас-Вегасе. После поединка против Нурмагомедова американский боксер может выйти в ринг с Конором МакГрегором.

Персоны
Флойд МейвезерХабиб НурмагомедовСауль Альварес
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