Известный украинский боксер Иван Редкач выразил возмущение действиями вице-президента Лиги профессионального бокса Алины Шатерниковой, которая по его мнению организовывает бои среди очень неравных соперников.

Редкач надеется, что на шоу Шатерниковой 1 августа будут достойные соперники, которые составят конкуренцию бойцам, а не будет одностороннее избиение.

"У меня спарринг был лучше чем у вас бои дутых чемпионов. Так у вас бойцов вагон. А вы подумали, что у них есть семья и дети, а вы ради 100$ за раунд, наслаждаетесь, как ломают здоровья таким профи-бойцам", – написал Редкач в Facebook, приложив фотографию боксера с 67 поражениями.

Бои дутых чемпионов, – Редкач устроил перепалку с Шатерниковой Facebook Ивана Редкача

Бои дутых чемпионов, – Редкач устроил перепалку с Шатерниковой Facebook Ивана Редкача

"Этот боец ещё и тебе наваляет", – парировала Шатерникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Редкач выразил возмущение поведением Дэвиса, выложившего видео, в котором избивает украинца, при этом вторую часть спарринга, где ситуация перевернулась, размещать не стал.

Шатерникова в комментариях поколола Ивана, отметив что Дэвис его зацепил таким клипом. Эта фраза вызвала бурную реакцию у украинского боксера.