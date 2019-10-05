Беринчик - Морено: онлайн видео-трансляция чемпионского боя

В субботу, 5 октября, в ТРЦ "Терминал" (Бровары) Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Соперником Дениса в рамках вечера бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine"будет представитель Мексики Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Беринчик – Морено.

Начало трансляции в 18:00. Сам бой Беринчик - Морено начнется ориентировочно в 22:30.

Как сообщал OBOZREVATEL 20 апреля Беринчик (11-0, 7 КО) защитил титул в бою с 37-летним Нихито Аракавой (32-6-3, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".

Напомним, что 22 декабря Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против филиппинца Росеки Кристобаля.

На бой украинский чемпион вышел в образе персонажа легендарной игры.

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